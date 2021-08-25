По факту отравления детей в тольяттинском бассейне возбудили уголовное дело

Прокуратура закончила проверку оздоровительного комплекса "Усадьбы у Федоровича", где отравились семеро детей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Напомним, 19 августа семерых детей, посещавших бассейн оздоровительного комплекса, госпитализировали с ингаляционным отравлением.

Прокуратура вместе с Роспотребнадзором проверила бассейн. Исследование показало, что вода не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, в том числе обнаружилось более чем троекратное превышение остаточного связанного хлора.

Прокурор внес представление об устранении нарушений. Возбуждены административные дела по ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения") и ст. 6.4 КоАП РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений").

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ), возбуждено уголовное дело.