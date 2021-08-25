По факту отравления детей в тольяттинском бассейне возбудили уголовное дело

Прокуратура закончила проверку оздоровительного комплекса "Усадьбы у Федоровича", где отравились семеро детей. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Напомним, 19 августа семерых детей, посещавших бассейн оздоровительного комплекса, госпитализировали с ингаляционным отравлением.
Прокуратура вместе с Роспотребнадзором проверила бассейн. Исследование показало, что вода не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, в том числе обнаружилось более чем троекратное превышение остаточного связанного хлора.
Прокурор внес представление об устранении нарушений. Возбуждены административные дела по ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения") и ст. 6.4 КоАП РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений").
По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ), возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?