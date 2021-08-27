Молодого самарца подозревают в контрабанде наркотиков из Испании

Сотрудники Самарской таможни задержали жителя 20-летнего жителя областной столицы по подозрению в контрабанде наркотиков, сообщает ведомство.

По версии правоохранителей, молодой человек заказывал через интернет-магазин из Испании наркотики и психотропные вещества. Посылки он оформлял на подставных людей, которые получали товар и передавали заказчику.

Всего с апреля по июль 2021 г. таможенники отследили и изъяли семь незаконных посылок с кодеином, оксикодоном, дигидрокодеином, а также более чем 5 кг марихуаны в семи посылках. В одном из почтовых отправлений были таблетки, содержащие 646,93 г психотропного вещества алпразолам.

Возбуждено два уголовных дела по ч. 3 и ч. 4 ст. 229.1 УК РФ ("Контрабанда наркотиков, психотропных веществ в крупном и особо крупном размерах").