Пьяный сельчанин из Самарской области угнал ЗИЛ с дровами

В Сызранском районе Самарской области задержали 33-летнего жителя пос. Кошелевка, подозреваемого в пьяном угоне машины. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Автомобиль ЗИЛ, принадлежащий 50-летнему мужчине, пропал от дома на ул. Школьной. Автовладелец попросил нетрезвого местного жителя помочь загрузить дрова в кузов машины и ненадолго отлучился, оставив ключи в замке зажигания. Когда он вернулся ни транспорта, ни помощника не было.

Через несколько часов участковый нашел машину в поле. Как выяснилось, угонщик катался на ЗИЛе по пастбищу, наехал на препятствие, бросил машину и пошел к знакомым.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ ("Угон") и ч. 2 ст. 264.1 УК РФ ("Управление ТС в состоянии опьянения лицом, ранее судимым за аналогичное преступление").