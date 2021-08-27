Пьяный сельчанин из Самарской области угнал ЗИЛ с дровами

В Сызранском районе Самарской области задержали 33-летнего жителя пос. Кошелевка, подозреваемого в пьяном угоне машины. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Автомобиль ЗИЛ, принадлежащий 50-летнему мужчине, пропал от дома на ул. Школьной. Автовладелец попросил нетрезвого местного жителя помочь загрузить дрова в кузов машины и ненадолго отлучился, оставив ключи в замке зажигания. Когда он вернулся ни транспорта, ни помощника не было.
Через несколько часов участковый нашел машину в поле. Как выяснилось, угонщик катался на ЗИЛе по пастбищу, наехал на препятствие, бросил машину и пошел к знакомым.
Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ ("Угон") и ч. 2 ст. 264.1 УК РФ ("Управление ТС в состоянии опьянения лицом, ранее судимым за аналогичное преступление").
Последние комментарии
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?