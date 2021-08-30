В Тольятти мужчина из ревности совершил поджог квартиры

В полицию Тольятти поступило сообщение о пожаре в одной из квартир многоквартирного дома, расположенного на ул. Индустриальной. Полицейские установили, что владелицей квартиры является местная жительница, которая пояснила, что в квартире живет ее внучка с мужем.

В вечернее время между супругами произошел конфликт, после чего мужчина поджег полотенце, кинул его на диван и ушел из квартиры.

Пенсионерка обратилась к сотрудникам полиции с просьбой привлечь к ответственности "поджигателя". Она предоставила документы, согласно которым ущерб от действий злоумышленника является для нее значительным и составляет 250 тыс. рублей.

34-летний мужчина признал вину в содеянном и пояснил, что правонарушение совершил в алкогольном опьянении из-за ревности.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района СУ Управления МВД России по городу Тольятти в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба, путем поджога), возбуждено уголовное дело.