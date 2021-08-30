Сельчанин из Самарской области обокрал спортивную площадку

В Челно-Вершинском районе Самарской области правоохранители задержали подозреваемого в краже с детской площадки. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В полицию обратилась глава сельского поселения Эштебенькино из-за того, что с детской спортивной площадки пропала волейбольная металлическая стойка.

По подозрению в краже задержали безработного 32-летнего мужчину. Он признался в преступлении и рассказал, что собирался сдать похищенное в пункт приема металлолома.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 ("Кража").