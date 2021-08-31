Житель Самарской области поссорился с собутыльниками и сжег их дом

В Самарской области в суд направили уголовное дело жителя с. Рождествено, обвиняемого в убийстве, покушении на убийство и поджоге чужого имущества. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, в августе 2020 г. обвиняемый выпивал с парой знакомых у них дома. Позже возникла ссора. Мужчина дождался, пока его собутыльники уснут, а потом облил горючей жидкостью крыльцо их дома и поджег.

В результате хозяин дома погиб, его сожительница успела спастись через окно. Кроме того, пожар уничтожил соседний дом. Собственнику был причинен ущерб на сумму не менее 536 тыс. рублей.