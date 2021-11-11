На отца и сына, задержанных с незаконной пойманными раками, завели уголовное дело

В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении двух мужчину, задержанных ранее с незаконно выловленными раками. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, 27 октября на территории Куйбышевского водохранилища напротив Ольгинского залива рядом с с. Климовка Шигонского района во время рейда правоохранители обнаружили отца и сына, которые с моторной лодки ловили раков с помощью запрещенных ловушек.

Мужчины успели выловить 1147 раков. Ущерб от их действий составил 270 тыс. рублей. При этом сотрудник Росрыболовства дал заключение о нецелесообразности возвращения раков в естественную среду обитания. В итоге их передали на хранение некой организации, имеющей холодильное оборудование.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 256 УК РФ ("Незаконная добыча водных биоресурсов").