На отца и сына, задержанных с незаконной пойманными раками, завели уголовное дело

В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении двух мужчину, задержанных ранее с незаконно выловленными раками. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Напомним, 27 октября на территории Куйбышевского водохранилища напротив Ольгинского залива рядом с с. Климовка Шигонского района во время рейда правоохранители обнаружили отца и сына, которые с моторной лодки ловили раков с помощью запрещенных ловушек.
Мужчины успели выловить 1147 раков. Ущерб от их действий составил 270 тыс. рублей. При этом сотрудник Росрыболовства дал заключение о нецелесообразности возвращения раков в естественную среду обитания. В итоге их передали на хранение некой организации, имеющей холодильное оборудование.
Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 256 УК РФ ("Незаконная добыча водных биоресурсов").
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За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?