Медработницу из Самары уличили в получении взятки за фиктивную вакцинацию

В Самаре полицейские задержали сотрудницу медучреждения. Ее подозревают в получении взятки за фиктивную вакцинацию. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, 41-летняя женщина за 3 тыс. руб. внесла в базу данных недостоверные сведения о прохождении вакцинации от коронавируса.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ ("Мелкое взяточничество") и отправили ее под подписку о невыезде. Также правоохранители проверяют причастность подозреваемой к аналогичным преступлениям.