В Самарской области пьяный парень угнал и разбил машину священника

В Большечерниговском районе Самарской области полицейские задержали 20-летнего парня, подозреваемого в угоне автомобиля. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Lada Granta, принадлежащая 49-летнему священнику Храма Серафима Саровского, пропала в пос. Глушицкий. Автовладелец рассказал полицейским, что оставил машину заведенной с ключом в замке зажигания, чтобы прогреть, а сам отошел в храм. Когда он вернулся, автомобиля уже не было.

Через несколько минут сотрудники Госавтоинспекции заметили похожую Lada Granta, врезавшуюся в столб, и молодого человека, уходившего от машины. Инспекторы задержали жителя пос. Петровский.

Задержанный пояснил, что взял чужой автомобиль, чтобы добраться домой, так как устал идти пешком. По пути он заснул и попал в аварию. Освидетельствование показало, что угонщик был пьян.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ ("Угон").