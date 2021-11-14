В Самарской области пьяный парень угнал и разбил машину священника

В Большечерниговском районе Самарской области полицейские задержали 20-летнего парня, подозреваемого в угоне автомобиля. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Lada Granta, принадлежащая 49-летнему священнику Храма Серафима Саровского, пропала в пос. Глушицкий. Автовладелец рассказал полицейским, что оставил машину заведенной с ключом в замке зажигания, чтобы прогреть, а сам отошел в храм. Когда он вернулся, автомобиля уже не было.
Через несколько минут сотрудники Госавтоинспекции заметили похожую Lada Granta, врезавшуюся в столб, и молодого человека, уходившего от машины. Инспекторы задержали жителя пос. Петровский.
Задержанный пояснил, что взял чужой автомобиль, чтобы добраться домой, так как устал идти пешком. По пути он заснул и попал в аварию. Освидетельствование показало, что угонщик был пьян.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ ("Угон").
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Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?