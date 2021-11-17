Вячеславу Хомских продлили арест до 15 февраля

В среду, 17 ноября, Самарский районный суд продлил срок содержания под стражей заместителю начальника УМВД по Самаре — начальнику полиции Вячеславу Хомских 15 февраля 2022 года. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил его адвокат Александр Николаев.
Напомним, уголовное дело о получении взятки (п. "г" ч. 4 ст. 290 УК РФ) возбудили 19 ноября 2020 года. По версии следствия, в марте 2011 г. Хомских получил от руководителя ОПС "Законовские" Сергея Гафурова взятку — автомобиль "Нива" стоимостью более 300 тыс. рублей.
15 февраля суд отправил полковника полиции под стражу. После этого срок ареста несколько раз продлевали. Подозреваемый останется под стражей еще на два месяца и 27 дней — до 15 февраля 2022 года.
Также Александр Николавев рассказал, что срок следствия по уголовному делу Хомских был продлен центральным аппаратом СК РФ до 19 февраля 2022 г., а всего до 15 месяцев.
Адвокат отметил, что он намерен обжаловать продление ареста.
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