В Самарской области мать и сын пришли с топором в офис микрозаймов

В Жигулевске Самарской области 47-В летнюю женщину и ее 20-летнего сына задержали по подозрению в разбое. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
По версии следствия, в офис микрофинансовой организации зашли мужчина и женщина в капюшонах. После непродолжительного разговора злоумышленница достала из-за спины топор и напала на сотрудницу учреждения. При этом менеджеру удалось отобрать топор, после чего налетчики скрылись.
Потерпевшая подробно описала внешность нападавших. В итоге один из участковых узнал в них, людей, проживающих на его участке. Это были женщина, которая работает охранником, и ее безработный сын.
Подозреваемых задержали, они признали вину. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой").
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Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
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