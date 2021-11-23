В Самарской области мать и сын пришли с топором в офис микрозаймов

В Жигулевске Самарской области 47-В летнюю женщину и ее 20-летнего сына задержали по подозрению в разбое. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, в офис микрофинансовой организации зашли мужчина и женщина в капюшонах. После непродолжительного разговора злоумышленница достала из-за спины топор и напала на сотрудницу учреждения. При этом менеджеру удалось отобрать топор, после чего налетчики скрылись.

Потерпевшая подробно описала внешность нападавших. В итоге один из участковых узнал в них, людей, проживающих на его участке. Это были женщина, которая работает охранником, и ее безработный сын.

Подозреваемых задержали, они признали вину. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой").