Инвесторы в шоколаде: клиенты группы "Открытие" заработали более 13% годовых в результате исполнения стратегии "Структурированная"

"Открытие Инвестиции" (совместный бренд УК "Открытие" и "Открытие Брокер", входит в группу банка "Открытие") произвели исполнение стратегии доверительного управления "Структурированная" с инвестиционной идеей на рост акций Nestlé. Средняя доходность для клиентов составила 13,35% годовых, а за весь срок стратегии — 40%.
В итоге общее количество контрактов, по которым произошли плановые исполнения, достигло 1454, средний срок контракта составил 3 года, а сумма выплат превысила 739 млн рублей. Такой результат стал возможен благодаря грамотно проработанной инвестиционной идее на потребительский сектор, который быстро восстановился, несмотря на пандемию. Стратегия предполагала получение дохода от роста цены акций при обеспечении защиты вложенных средств.
Акции Nestlé были выбраны в качестве базового актива на основании высоких показателей роста с большим потенциалом. Nestlé удерживает стабильную маржинальность, свою долю рынка и при этом активно работает над улучшением своих финансовых показателей. Инвестиционная идея была разработана экспертной командой фабрики "Открытие Инвестиции", созданной на базе банка "Открытие", УК "Открытие" и "Открытие Брокер".
Евгений Горбунов, начальник отдела инвестиционных продуктов и технологий УК "Открытие" ("Открытие Инвестиции"):
"Мировые цены на продовольствие достигли максимума за последние десять лет, что во многом повлияло на позитивную динамику акций Nestlé, которые сейчас находятся на своих максимальных уровнях. Мы с самого начала были уверены в эффективности выбранной нами идеи: Nestlé имеет диверсифицированный портфель по продуктам и территориальному представительству, основной рост продаж бизнеса направлен на инновации в продуктах и развивающиеся рынки. В рамках фабрики "Открытие Инвестиции" мы и дальше будем разрабатывать только самые перспективные предложения для наших клиентов".
Антон Плясунов, начальник управления структурных продуктов "Открытие Брокер" ("Открытие Инвестиции"):
"Наша команда в очередной раз подтвердила свою высокую профессиональную репутацию. Каждый наш успех — результат ежедневного труда по совершенствованию методик отбора бумаг. Яркие, интересные и, самое главное, эффективные предложения, как в случае с идеей на рост акций Nestlé — это и есть стиль фабрики "Открытие Инвестиции". Уверен, что новые предложения, над которыми мы заканчиваем работу, также оправдают запросы инвесторов, которые традиционно ждут от нас идей высочайшего качества".
Напомним, структурные продукты доступны только квалифицированным инвесторам.
Последние комментарии
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍
А вон, пусть Минстрой по конкурсу отдаст это застройщику Прогресс-Н, как уже сделал когда-то с жилыми проблемными объектами, тем самым не решив проблему обманутых дольщиков, а только глубоко её усугубив. Или #этодругоепониматьнадо?
Очень интересный момент, что Прогресс-Н ВЫИГРАЛ конкурсы. В Министерстве строительства города Самары. То есть - само государство выбрало именно этого застройщика, который оказался аферистом. Вопрос - чья вина в том, что сейчас сотни семей сидят долгие годы без жилья? Ответ - прямая вина ГОСУДАРСТВА. И по поводу ЖК Новая Заря (того же застройщика). Во первых, это Минстрой г. Самара отобрал по конкурсу этих аферистов на данный объект. И люди, которые приобрели у Прогресса квартиры в том объекте, в первую очередь поверили государству. Во вторых, 2 года назад сам губернатор пообещал выделить на достройку денег, и заверил что к концу 2020 года дольщики въедут в свои квартиры. Некоторые, опять же, поверили, и после этого купили там недвижимость. Ни денег в итоге не выделили, ни объект не достроили... и идти на контакт с обманутыми дольщиками Новой Зари губернатор с тех пор не спешит. На данный момент перспективы объекта весьма и весьма туманные. В процессе рассмотрения банкротства застройщика и передачи объекта на милость других чиновников - уже из фонда защиты прав граждан участников долевого строительства (созданного Правительством РФ). И есть большие опасения, что этот фонд примет решение не достраивать объект, а компенсировать дольщикам деньгами. А теперь посчитайте, сколько метров семья, когда-то вложившая в квартиру например 2 млн, сможет приобрести сейчас? Раза в 2 - 2,5 меньше. Хорошая ЗАЩИТА дольщиков получится, правда?
позорище то какое ёкэлэмэнэ