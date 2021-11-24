Житель Самарской области украл трубы с нефтепровода, который обслуживал

В Приволжском районе Самарской области задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в краже труб. Об этом сообщает региональное ГУ МВД России.
Специалист организации, обслуживающей магистральный нефтепровод, в районе с. Нижнепечерское обнаружил пропажу 12 металлических труб - шпунтов. Ущерб составил более 70 тыс. рублей.
Правоохранители задержали по подозрению в краже жителя пос. Безенчук, который работал в той же организации. Мужчина признал вину и рассказал, что убирал мусор с территории нефтепровода и заметил на безлюдном участке несколько труб. Вечером он с помощью резака разделил их на части и вывез на служебным автомобиле. Похищенное сельчанин сдал в пункт приема металлолома.
Сотрудник металлоприема пояснил, что куски труб уже отправили в переплавку.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ ("Кража").
Последние комментарии
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?