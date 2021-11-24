Житель Самарской области украл трубы с нефтепровода, который обслуживал

В Приволжском районе Самарской области задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в краже труб. Об этом сообщает региональное ГУ МВД России.

Специалист организации, обслуживающей магистральный нефтепровод, в районе с. Нижнепечерское обнаружил пропажу 12 металлических труб - шпунтов. Ущерб составил более 70 тыс. рублей.

Правоохранители задержали по подозрению в краже жителя пос. Безенчук, который работал в той же организации. Мужчина признал вину и рассказал, что убирал мусор с территории нефтепровода и заметил на безлюдном участке несколько труб. Вечером он с помощью резака разделил их на части и вывез на служебным автомобиле. Похищенное сельчанин сдал в пункт приема металлолома.

Сотрудник металлоприема пояснил, что куски труб уже отправили в переплавку.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ ("Кража").