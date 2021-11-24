В Тольятти задержали двух парней со 100 свертками героина

Сотрудники ГИБДД на КПП "Рубеж" в Тольятти задержали автомобиль с крупной партией наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Автомобиль остановили для проверки документов. Во время беседы полицейские заметили, что два пассажира 21 и 22 лет заметно нервничали. В итоге при досмотре у одного из них в сумке нашли 100 свертков с 241 г героина.

По данным полиции, подозреваемые — безработные уроженцы одной из соседних республик. Они ехали на такси из Самары в Сызрань. Задержанные рассказали, что купили наркотик через интернет. Партию героина предполагалось разложить по тайникам в Сызрани.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело.