В Самаре возбудили уголовное дело из-за неправильного складирования снега

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В Самаре из-за загрязнения окружающей среды и незаконного хранения снега возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области