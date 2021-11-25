Двух мужчин из Самарской области обвиняют в краже продуктов у работодателя

В Жигулевский городской суд направлено уголовное дело 43-летнего и 27-летнего мужчин, обвиняемых в краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, подозреваемые работали в одной организации. Старший из них был кладовщиком. Он отгружал больше продуктов, чем указывалось в накладной, и отправлял в магазин. Младший из них работал директором торговой точки. Он забирал себе неучтенные товары (пельмени, сыр, колбасу, креветки, мясо), а потом делил их с сообщником.

Во время одной из таких махинаций мужчин задержали. Всего полицейские зафиксировали пять эпизодов краж. Ущерб составил 48 тыс. руб., подозреваемые его уже возместили.