Мать девочки, найденной мертвой на ул. Санфировой, признала вину в убийстве

В Самаре отравили под стражу мать ребенка, найденного мертвым в квартире на ул. Санфировой. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, 20 ноября тело четырехлетней девочки обнаружили хозяева квартиры, которую снимала ее 41-летняя мать. Они пришли после того, как квартиросъемщица перестала выходить на связь.

Как сообщают следователи, по предварительным данным, причиной смерти была асфиксия вследствие утопления.

Правоохранители начали розыск матери погибшей и задержали ее 2 декабря. Во время допроса женщина признала вину. В итоге ей предъявили обвинение по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии") и отправили под стражу.