Задержана мать четырехлетней девочки, найденной мертвой в Самаре

В четверг, 2 декабря, в Самаре задержали 41-летнюю мать четырехлетней девочки. Женщину подозревают в причастности к гибели дочери. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, тело девочки обнаружили 20 ноября в квартире на ул. Санфировой. Квартиру снимала 41-летняя мать ребенка. Труп нашли собственники жилья, которые зашли вовнутрь, когда съемщица перестала выходить на связь.

По факту случившегося начали доследственную проверку по ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Мать девочки задержали 2 декабря. Обстоятельства задержания пока не известны. В СУ СК РФ по Самарской области не исключают причастности женщины к гибели ребенка.

"В ближайшее время подозреваемой изберут меру пресечения", - пояснили в региональном СУ СК РФ.