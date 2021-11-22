Четырехлетнюю девочку нашли мертвой в самарской квартире

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В Самаре из-за смерти четырехлетнего ребенка начали доследственную проверку по ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.