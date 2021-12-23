Из-за смерти рабочего в с. Августовка Самарской области возбудили уголовное дело

По факту смерти рабочего в с. Августовка Большечерниговского района Самарской области возбудили уголовное дело. ОБ этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Напомним, днем 15 декабря на территории фермерского хозяйства во время ремонта железобетонного забора одна из его секций упала на 50-летнего рабочего. Мужчина скончался от полученных травм.

По версии следствия, причиной трагедии было нарушение правил безопасности, а именно отсутствие страховочных конструкций.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть").