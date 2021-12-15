В Самарской области погиб рабочий на стройке

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В Большечерниговском районе во время строительных работ погиб 50-летний рабочий, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области