Суд отправил Светлану Ашмарину под домашний арест

В пятницу, 24 декабря, суд отправил ректора СГЭУ Светлану Ашмарину под домашний арест на месяц и девять суток - до 3 февраля. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Самарском районном суде.
Напомним, женщину подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, в ноябре 2020 г. она вместе с замначальника отдела по научным исследованиям заключила фиктивные договора, по условиям которых университет выступало исполнителем научно-исследовательских работ. При этом фактически подчиненные ректора просто переделывали старые работы и фальсифицировали результаты социологических исследований.
В итоге заказчики перечислили на расчетные счета образовательного учреждения 1,4 млн рублей. Эти деньги обвиняемая незаконно выплатила сотрудникам в качестве премий, часть из этих средств она обманом присвоила.
"Обвиняемая признала вину в полном объеме, возместила учреждению причиненный ущерб", — сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
Ситуацию прокомментировал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн: "Изначально она была задержана в понедельник, 20 декабря, на 48 часов, но первое время отказывалась давать показания, рассчитывая, вероятно, на помощь влиятельных заступников. В этой связи обвинение намеревалось 22 декабря ходатайствовать перед судом о ее аресте. Лишь тогда Ашмарина осознала весь трагизм своего положения, резко прозрела и объявила о готовности честно все рассказать".
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А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях