Суд отправил Светлану Ашмарину под домашний арест

В пятницу, 24 декабря, суд отправил ректора СГЭУ Светлану Ашмарину под домашний арест на месяц и девять суток - до 3 февраля. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Самарском районном суде.

Напомним, женщину подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, в ноябре 2020 г. она вместе с замначальника отдела по научным исследованиям заключила фиктивные договора, по условиям которых университет выступало исполнителем научно-исследовательских работ. При этом фактически подчиненные ректора просто переделывали старые работы и фальсифицировали результаты социологических исследований.

В итоге заказчики перечислили на расчетные счета образовательного учреждения 1,4 млн рублей. Эти деньги обвиняемая незаконно выплатила сотрудникам в качестве премий, часть из этих средств она обманом присвоила.

"Обвиняемая признала вину в полном объеме, возместила учреждению причиненный ущерб", — сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Ситуацию прокомментировал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн: "Изначально она была задержана в понедельник, 20 декабря, на 48 часов, но первое время отказывалась давать показания, рассчитывая, вероятно, на помощь влиятельных заступников. В этой связи обвинение намеревалось 22 декабря ходатайствовать перед судом о ее аресте. Лишь тогда Ашмарина осознала весь трагизм своего положения, резко прозрела и объявила о готовности честно все рассказать".