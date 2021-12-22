Ректору СГЭУ продлили срок задержания на трое суток

В среду, 22 декабря, в Самарском районном суде было рассмотрено ходатайство предварительного следствия о продлении на 72 часа срока задержания ректору Самарского государственного экономического университета Светланы Ашмариной. Федеральный судья Екатерина Волобуева ходатайство удовлетворила.

Теперь у следствия есть еще трое суток для того, чтобы держать Ашмарину под стражей, а затем ей могут избрать меру пресечения, связанную с изоляцией от общества.

Напомним, ректора СГЭУ подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере. В начале августа региональный СУ СК сообщил о возбуждении в отношении нее уголовного дела. Фигурантом этого дела стала подчиненная Ашмариной — Лариса Березовская, по мнению предварительного следствия участвовавшая в афере с сомнительными договорами на выполнение научных работ.

На днях Светлане Ашмариной уже предъявили обвинение и задержали на 48 часов.

Столь резкие шаги следствия, по мнению депутата Госдумы Александра Хинштейна, вызваны тем, что отстраненная от должности женщина и ее адвокаты якобы приготовились к слишком агрессивной защите. И это не могло не вызвать беспокойство правоохранителей.