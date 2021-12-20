Ректору СГЭУ предъявлено обвинение в покушении на мошенничество

Ректору Самарского государственного экономического университета (СГЭУ) Светлане Ашмариной предъявлено обвинение в покушении на мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает региональное управление Следственного комитета.

Напомним, по версии следствия, в ноябре 2020 г. подозреваемая, действуя совместно с заместителем начальника отдела по научным исследованиям и инновациям организации научных исследований и подготовки научных кадров Ларисой Березовской, заключили фиктивные договора, по условиям которых СГЭУ выступало исполнителем научно-исследовательских работ. При этом работы фактически были выполнены подчиненным обвиняемой путем переработки ранее написанных им работ и фальсификации результатов социологических исследований.

После подписания актов приемки-передачи выполненных работ на расчетные счета вуза заказчиками были перечислены денежные средства в размере 3,5 млн рублей. Далее с целью хищения этих средств обвиняемая незаконно выплатила сотрудникам университета, не выполнявшим работы, денежные премии, часть которых присвоила себе. Эти действия были выявлены сотрудниками ФСБ.

"В результате указанных преступных действий, ФГАОУ ВО "Самарский государственный экономический университет" был причинен материальный ущерб в размере 1,4 млн рублей", — поясняют в СУ СК РФ по Самарской области.

Судом по ходатайству следователя обвиняемая отстранена от исполнения обязанностей на период следствия, в настоящее время она задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.

"Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", — отметили в ведомстве.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Телеграм-канале сообщил, что задержание Ашмариной "во многом" связано с ее попытками повлиять на ход следствия "используя в том числе своих влиятельных покровителей-выпускников". "Среди заступников ректора СГЭУ есть даже один федеральный министр", — написал депутат.

По его словам, высокой вероятностью уже завтра следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте Ашмариной.

Он добавляет, что при обыске у ректора был найден "план работы по уголовному делу № 12102360026000077", подготовленный ее адвокатом. "В документе без стеснения описывается пошаговой план дискредитации и шельмования следствия с подключением СМИ и правозащитников", - пишет он.

Также Александр Хинштейн упоминает о том, что в схеме был задействован Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (ВГУЭС) с которым заключались подложные соглашения. "В этой связи вопросы у следствия появились и к ректору ВГУЭС Татьяне Терентьевой", - отмечает Александр Хинштейн.



