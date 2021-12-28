Дело самарчанки, уронившей дочь с балкона, отправили в суд

В Самаре в суд направили уголовное дело 24-летней местной жительницы, которую обвиняют в убийстве своего ребенка и неисполнении родительских обязанностей.

Напомним, по версии следствия, 8 июня 2021 г. нетрезвой женщине в квартире на ул. 3-й Проезд 50б не понравилось поведение своей трехлетней дочери. Она вывела ребенка на балкон и свесила за окно. В итоге девочка упала с шестого этажа на бетонную дорожку и погибла.

Во время следствия также выяснилось, что обвиняемая надолго оставляла дочь одну в запертой квартире.