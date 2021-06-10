Самарчанку, уронившую ребенка с балкона, отправили под стражу

В четверг, 10 июня, Октябрьский районный суд Самары под председательством судьи Дмитрия Щеблютова избрал меру пресечения - заключение под стражу - 24-летней местной жительнице, подозреваемой в убийстве малолетнего ребенка (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказали в суде.
Напомним, по версии следствия, 8 июня примерно в 7:20 погибла трехлетняя девочка, упав с балкона шестого этажа дома №50б по 3-му Проезду в Октябрьском районе.
Случившееся вызвало большой общественный резонанс. В соцсетях появилось видео с камеры наблюдения, установленной во дворе дома. На кадрах слышно, как девочка кричит: "Мама, боюсь!" - а потом видно, как она падает. Очевидцы утверждали, якобы нетрезвая мать так "воспитывала" ребенка: свесила дочь из окна или с балкона, держа за майку, которая в процессе порвалась.
По предварительной версии следствия, мать девочки уронила ее с балкона. До выхода следователей в суд с ходатайством об аресте женщина была задержана на 48 часов в рамках ст. 91 УПК РФ.
Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в правоохранительных структурах, подозреваемую арестовали на два месяца - до 10 августа.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!