Самарчанку, уронившую ребенка с балкона, отправили под стражу

В четверг, 10 июня, Октябрьский районный суд Самары под председательством судьи Дмитрия Щеблютова избрал меру пресечения - заключение под стражу - 24-летней местной жительнице, подозреваемой в убийстве малолетнего ребенка (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказали в суде.

Напомним, по версии следствия, 8 июня примерно в 7:20 погибла трехлетняя девочка, упав с балкона шестого этажа дома №50б по 3-му Проезду в Октябрьском районе.

Случившееся вызвало большой общественный резонанс. В соцсетях появилось видео с камеры наблюдения, установленной во дворе дома. На кадрах слышно, как девочка кричит: "Мама, боюсь!" - а потом видно, как она падает. Очевидцы утверждали, якобы нетрезвая мать так "воспитывала" ребенка: свесила дочь из окна или с балкона, держа за майку, которая в процессе порвалась.

По предварительной версии следствия, мать девочки уронила ее с балкона. До выхода следователей в суд с ходатайством об аресте женщина была задержана на 48 часов в рамках ст. 91 УПК РФ.

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в правоохранительных структурах, подозреваемую арестовали на два месяца - до 10 августа.