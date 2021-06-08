СК: Упавшую с шестого этажа девочку могла выбросить с балкона ее мать

В Самаре региональное СУ СК РФ возбудило уголовное дело в отношении 34-летней местной жительницы, подозреваемой в убийстве малолетнего ребенка (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

По версии следствия, утром 8 июня женщина в квартире на ул. 3-й проезд выкинула с балкона шестого этажа свою дочь 2018 года рождения. Ребенок погиб.

"Подозреваемая задержана. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщают в СК РФ.

Прокуратура Октябрьского района Самары организовала проверку в связи со случившимся. На место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов выезжал прокурор Самары Артем Ярыгин.