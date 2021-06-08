В Самаре погиб ребенок, упав с шестого этажа

Во вторник, 8 июня, примерно в 7:20, по предварительным данным, с балкона шестого этажа дома на ул. 3-й проезд в Самаре упала трехлетняя девочка. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

Ребенок скончался на месте происшествия.

По предварительной версии, трагедия произошла на глазах матери.

Обстоятельства гибели ребенка выясняются.

При этом в соцсетях выложено видео с камеры наблюдения, установленной во дворе дома, где произошло ЧП. На кадрах слышно, как девочка кричит: "Мама, боюсь!", а потом видно, как она падает.

Очевидцы утверждают, что мать так "воспитывала" ребенка. Якобы нетрезвая 25-летняя женщина свесила дочку из окна или с балкона, держа за майку, которая в процессе порвалась.