Главе Отрадного утвердили обвинение за причинение крупного ущерба котельной

Прокуратура Отрадного утвердила обвинительное заключение главе города. Ему вменяют воспрепятствование предпринимательской деятельности (ч. 2 ст. 169 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Напомним, уголовное дело возбудили в сентябре 2021 г. после прокурорской проверки. По версии следствия, в 2018-2020 гг. глава администрации скорректировал схемы теплоснабжения - с начала отопительного сезона 2019-2020 гг. жилые дома и объекты социальной сферы, подключенные к ООО "ГОТЭ", перевели котельной БМК-60. Кроме того, участок теплосети от котельной "ГОТЭ" до БМК-60 (1079 м) вывели из эксплуатации, и дальнейшая работа "ГОТЭ" стала невозможной. Следователи считают, что глава города создал дискриминационные условия и необоснованные препятствия для предприятия. "ГОТЭ" был причинен ущерб 42,9 млн рублей.

Несмотря на предупреждения УФАС и административное дело, лишь 20 августа 2021 г. чиновник утвердил скорректированную схему теплоснабжения, в которую вернули ООО "ГОТЭ". Кроме того, 8 декабря 2021 г. Верховный Суд РФ согласился с тем, что утвержденные ранее постановления главы Отрадного были незаконны.

Отрадненский городской суд отстранил главу города от должности. Его уголовное дело направят мировому судье участка №74.