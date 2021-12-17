Глава Отрадного стал фигурантом уголовного дела о препятствовании предпринимательской деятельности

Главе Отрадного предъявили обвинение в воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, чиновник вопреки интересам службы, утвердил постановления, распределившие нагрузки в схеме теплоснабжения. В результате одна из теплоснабжающих фирм попала в дискриминационные условия. Ее жилые дома и социальные объекты передали конкурирующей организации.

Представители пострадавшей стороны неоднократно обращались в администрацию и сообщали, что из-за технических особенностей котельной они не могут предоставлять тепло только промышленным потребителям. Но мэрия не стала рассматривать это заявление.

Кроме того, региональное УФАС неоднократно предупреждало главу Отрадного о том, что необходимо восстановить нарушенные права. Администрация города безрезультатно пыталась оспорить эти требования в Арбитражном суде Самарской области. В итоге мэрия так и не выполнила требования УФАС.

Экспертиза посчитала, что ущерб от действий главы города составил более 42 млн рублей. Сейчас суд отстранил обвиняемого от исполнения служебных обязанностей.