Дело врио руководителя УГООКН Владимира Филипенко отправили в суд

В Самаре завершилось расследование уголовного дела врио руководителя регионального УГООКН Владимира Филипенко. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, а также в подстрекательстве к служебному подлогу. Об этом сообщает областное СУ СК РФ.
По версии следствия, в феврале 2020 г. Агентство по сохранению историко-культурного наследия, учредителем которого является УГООКН, заключило со строительной организацией договор на археологическое обследование участков в Самаре.
Подрядчик обнаружил объект, обладающий признаками культурного наследия "Культурный слой города Самара 19 - начало 21 века" и уведомил об этом врио руководителя УГООКН. Также строительная организация составила научный отчет об археологических полевых работах. Однако Филипенко, получив эту информацию, распорядился не включать выявленный объект культурного наследия в соответствующий перечень, чтобы уменьшить обременение на участки, находящиеся в границах культурного поселения. Позже по указанию обвиняемого строительная организация получила заключение о возможности землеустроительных работ на участках. Чтобы скрыть свои нарушения, Филипенко попросил подчиненного исправить текст в отчете об археологическом обследовании.
Следствие считает, что в результате преступления были существенно нарушены интересы общества и государства.
Сейчас указанные участки внесли в Перечень выявленных объектов культурного наследия, а обвиняемого по ходатайству следователя отстранили от исполнения служебных обязанностей на время следствия.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Последние комментарии
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение