Дело врио руководителя УГООКН Владимира Филипенко отправили в суд

В Самаре завершилось расследование уголовного дела врио руководителя регионального УГООКН Владимира Филипенко. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, а также в подстрекательстве к служебному подлогу. Об этом сообщает областное СУ СК РФ.

По версии следствия, в феврале 2020 г. Агентство по сохранению историко-культурного наследия, учредителем которого является УГООКН, заключило со строительной организацией договор на археологическое обследование участков в Самаре.

Подрядчик обнаружил объект, обладающий признаками культурного наследия "Культурный слой города Самара 19 - начало 21 века" и уведомил об этом врио руководителя УГООКН. Также строительная организация составила научный отчет об археологических полевых работах. Однако Филипенко, получив эту информацию, распорядился не включать выявленный объект культурного наследия в соответствующий перечень, чтобы уменьшить обременение на участки, находящиеся в границах культурного поселения. Позже по указанию обвиняемого строительная организация получила заключение о возможности землеустроительных работ на участках. Чтобы скрыть свои нарушения, Филипенко попросил подчиненного исправить текст в отчете об археологическом обследовании.

Следствие считает, что в результате преступления были существенно нарушены интересы общества и государства.

Сейчас указанные участки внесли в Перечень выявленных объектов культурного наследия, а обвиняемого по ходатайству следователя отстранили от исполнения служебных обязанностей на время следствия.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.