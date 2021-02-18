Дело главы самарского УГООКН связано с застройкой 21 квартала

Уголовное дело, возбужденное в отношении врио главы регионального Управления государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН) Владимира Филипенко, связано с планирующейся застройкой 21 квартала Самары.

Как сообщил источник, по версии следствия, Филипенко подозревается в том, что не включил в перечень выявленных объектов культурного наследия культурный слой ХIХ - начала ХХ вв. в 21 квартале. Это было на руку ООО Специализированный застройщик "Альфа Стиль", которому УГООКН направило сведения об отсутствии на площадке объектов культурного наследия и возможности проведения работ.

Кроме того, Филипенко, по данным правоохранителей, дал подчиненным указание о внесении заведомо ложных сведений в отчет о результатах проведения археологического охранно-разведочного обследования земельных участков.

ГК "Берег" хочет построить высотку в 21 квартале ГК "Берег" обратилась за разрешением на строительство 15-этажного дома в историческом центре Самары. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

"Альфа Стиль", аффилированое ГК "Берег", планирует построить на ул. Алексея Толстого в границах Пионерской и Венцека жилые дома со встроенными нежилыми помещениями и подъемным автомобильным паркингом.

Напомним, ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщал, что в 21 квартале ГК "Берег" хочет построить "15-этажного монстра", который "уничтожит вид на старый город". По данным парламентария, изменить зону охраны будущей строительной площадки "Берегу" помог экс-глава департамента охраны культурного наследия Минкульта России Владимир Цветнов. В сентябре 2019 г. чиновник был взят под стражу и помещен в СИЗО, ему инкриминировали хищение в особо крупном размере.

ООО Специализированный застройщик "Альфа Стиль", по данным ИАС Seldon.Basis, было создано в 1997 году. Уставный капитал компании - 10 млн руб., баланс - 100 млн рублей. Директором выступает Игорь Филиппов. Совладельцы в равных долях - Игорь Бояркин, Юрий Зубков, Александр Катин и Вячеслав Сидорович. Компания уже застраивала 21 квартал - из документов арбитража следует, что в 2012 г. она сдала 12-этажный дом по ул. А.Толстого, 70.