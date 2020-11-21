ГК "Берег" хочет построить высотку в 21 квартале

ГК "Берег" обратилась за разрешением на строительство 15-этажного дома в историческом центре Самары. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

"15-этажного монстра ГК "Берег" хочет построить в 21 квартале Самары, уничтожив вид на старый город. Ранее они успели оформить охранную зону с высотностью… 45 метров. Обсудил с Дмитрием Азаровым и Еленой Лапушкиной. Все едины во мнении: этого нельзя допустить! Нет высоткам в историческом поселении", — написал парламентарий в социальной сети.

Как уточняет депутат, 21 квартал — это улицы Пионерская, Водников, Венцека, Разина — самый центр Самары. Строить здесь высотки запрещено в условиях моратория в историческом поселении.

Также, по информации Александра Хинштейна, изменить зону охраны будущей строительной площадки "Берегу" помог экс-глава департамента охраны культурного наследия Минкульта России Владимир Цветнов. Как сообщают СМИ, в сентябре 2019 г. чиновник был взят под стражу и помещен в СИЗО, где находится до сих пор. ему инкриминировали хищение в особо крупном размере.