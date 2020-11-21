16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ГК "Берег" хочет построить высотку в 21 квартале В Самаре строители монтируют новый мост через Сок Под застройку макрорайона "Амград" распланируют почти 200 га Программа лояльности от застройщика: как разумно сэкономить на квартире В “Кошелев-Проекте” можно купить квартиру под 0,1% годовых

Строительство Строительство и недвижимость

ГК "Берег" хочет построить высотку в 21 квартале

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 19
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ГК "Берег" обратилась за разрешением на строительство 15-этажного дома в историческом центре Самары. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Фото: twitter.com/Khinshtein

"15-этажного монстра ГК "Берег" хочет построить в 21 квартале Самары, уничтожив вид на старый город. Ранее они успели оформить охранную зону с высотностью… 45 метров. Обсудил с Дмитрием Азаровым и Еленой Лапушкиной. Все едины во мнении: этого нельзя допустить! Нет высоткам в историческом поселении", — написал парламентарий в социальной сети.

Как уточняет депутат, 21 квартал — это улицы Пионерская, Водников, Венцека, Разина — самый центр Самары. Строить здесь высотки запрещено в условиях моратория в историческом поселении.

Также, по информации Александра Хинштейна, изменить зону охраны будущей строительной площадки "Берегу" помог экс-глава департамента охраны культурного наследия Минкульта России Владимир Цветнов. Как сообщают СМИ, в сентябре 2019 г. чиновник был взят под стражу и помещен в СИЗО, где находится до сих пор. ему инкриминировали хищение в особо крупном размере.

Гид потребителя

Фото на сайте

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6