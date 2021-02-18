Врио главы УГООКН Владимир Филиппенко стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий

В отношении врио главы Управления государственной охраны объектов культурного наследия Владимира Филиппенко возбуждено уголовное дело по факту "неблагоприятного воздействия" на памятник архитектуры, пишет "Самарское обозрение".

По информации источника, Филиппенко подозревают в том, что он в 2020–2021 гг. якобы создал условия для уничтожения и "неблагоприятного воздействия" на выявленный памятник архитектуры в историческом центре Самары. Уголовное дело возбуждено по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Это не первое уголовное дело в отношении Владимира Филиппенко. В 2014 г., когда он занимал должность мэра Похвистнево, появилось уголовное дело, согласно фабуле которого дом для льготников и переселенцев из аварийного жилья был построен из некачественных стройматериалов. Нарушения выявила прокурорская проверка. Условный срок тогда получил замглавы управления градостроительства и ЖКХ Похвистнево Евгений Ермаков, а Филиппенко ушел в отпуск и более в мэры не баллотировался.