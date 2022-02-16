В Самаре отправили в суд уголовное дело о пожаре на АГЗС

Прокуратура Кировского района Самары утвердила обвинительное заключение владельцу АГЗС по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжких травм") и ст. 168 УК РФ ("Повреждение имущества по неосторожности").

По версии следствия, в январе 2020 г. мужчина установил на участке на ул. Товарной, 19 небезопасное газозаправочное оборудование.

В результате 31 июля 2021 г. загорелся газ, хранившийся в 50-литровом газовом баллоне в помещении операторской. Оператор станции получил тяжелые ожоги. Кроме того, был поврежден тягач Scania с полуприцепом-цистерной. Нанесенный собственнику ущерб составил 808 тыс. рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд.