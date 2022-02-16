В Самаре отправили в суд уголовное дело о пожаре на АГЗС

Прокуратура Кировского района Самары утвердила обвинительное заключение владельцу АГЗС по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжких травм") и ст. 168 УК РФ ("Повреждение имущества по неосторожности").
По версии следствия, в январе 2020 г. мужчина установил на участке на ул. Товарной, 19 небезопасное газозаправочное оборудование.
В результате 31 июля 2021 г. загорелся газ, хранившийся в 50-литровом газовом баллоне в помещении операторской. Оператор станции получил тяжелые ожоги. Кроме того, был поврежден тягач Scania с полуприцепом-цистерной. Нанесенный собственнику ущерб составил 808 тыс. рублей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд.
Последние комментарии
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение