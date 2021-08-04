В Самаре возбудили уголовное дело из-за ЧП на АГЗС

В Самаре возбудили уголовное дело из-за разгерметизации газового баллона на АГЗС. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, утром 31 июля на ул. Товарной, 5 на АГЗС при заправке автомобиля произошла разгерметизация баллона. В результате оператор заправки получили ожоги различной степени тяжести.

По версии следствия, причиной ЧП было несоблюдение требований противопожарной безопасности и эксплуатации газового оборудования.

Уголовное дело возбудили по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью"). Расследование уголовного дела продолжается.