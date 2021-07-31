В Самаре на газовой заправке пострадал водитель автомобиля

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В субботу, 31 июля, в Самаре примерно в 07:30 на ул. Товарная, 5 на газовой заправочной станции при заправке автомобиля произошла разгерметизация баллона, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.