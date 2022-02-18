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Преступления Происшествия

Светлане Ашмариной продлили домашний арест

САМАРА. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 18 февраля, апелляционная инстанция Самарского областного суда оставила в силе постановление Самарского райсуда о продлении меры пресечения ректору СГЭУ Светлане Ашмариной. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Фото: Владимир Котмишев

Напомним, Светлану Ашмарину подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, в ноябре 2020 г. она вместе с замначальника отдела по научным исследованиям заключила фиктивные договоры, по условиям которых университет выступал исполнителем научно-исследовательских работ. При этом фактически подчиненные ректора просто переделывали старые работы и фальсифицировали результаты социологических исследований.

В итоге заказчики перечислили образовательному учреждению 1,4 млн рублей. Эти деньги обвиняемая незаконно выплатила сотрудникам в качестве премий, часть обманом присвоила.

"Обвиняемая полностью признала вину и возместила учреждению причиненный ущерб", — сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

24 декабря отправил Ашмарину под домашний ареста на месяц и девять суток — до 3 февраля. 1 февраля меру пресечения продлили на два месяца.

Защитники женщины пытались оспорить это постановление, но облсуд не стал менять его.

Ранее постановлением Самарского районного суда Ашмарину отстранили от занимаемой должности на время предварительного следствия.

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а вы у него делали откликнитесь напишите мне

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А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

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За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение

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