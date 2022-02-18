Светлане Ашмариной продлили домашний арест

В пятницу, 18 февраля, апелляционная инстанция Самарского областного суда оставила в силе постановление Самарского райсуда о продлении меры пресечения ректору СГЭУ Светлане Ашмариной. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, Светлану Ашмарину подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, в ноябре 2020 г. она вместе с замначальника отдела по научным исследованиям заключила фиктивные договоры, по условиям которых университет выступал исполнителем научно-исследовательских работ. При этом фактически подчиненные ректора просто переделывали старые работы и фальсифицировали результаты социологических исследований.

В итоге заказчики перечислили образовательному учреждению 1,4 млн рублей. Эти деньги обвиняемая незаконно выплатила сотрудникам в качестве премий, часть обманом присвоила.

"Обвиняемая полностью признала вину и возместила учреждению причиненный ущерб", — сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

24 декабря отправил Ашмарину под домашний ареста на месяц и девять суток — до 3 февраля. 1 февраля меру пресечения продлили на два месяца.

Защитники женщины пытались оспорить это постановление, но облсуд не стал менять его.

Ранее постановлением Самарского районного суда Ашмарину отстранили от занимаемой должности на время предварительного следствия.