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Общество

В Самарской области введут новые ограничения на продажу алкоголя

САМАРА. 22 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство промышленности и торговли Самарской области опубликовало общественной экспертизы экспертизы проект изменений в Закон "О мерах по ограничению потребления (распития) алкогольной продукции на территории Самарской области".

Фото: depositphotos.com

В частности, законопроектом предлагается увеличить размер площади зала обслуживания посетителей, разрешенной для оказания услуг общественного питания в объектах, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, с 50 кв. м до 75 кв. м.

Также предлагается установить запрет реализации пива в объектах общественного питания, размещенных в нестационарных торговых объектах.

Новшества объясняются "многочисленными жалобами населения Самарской области на деятельность объектов торговли, реализующих алкогольную продукцию в многоквартирных домах".

"Введение данных ограничений позволит существенно сократить количество объектов общественного питания (кафе, баров)", - указывается в пояснительной записке.

Фото — depositphotos.com.

Гид потребителя

Последние комментарии

Georgii Semashko 16 февраля 2022 17:06 Эксперты: Рост показателей, характеризующих качество жизни, в Самарской области значительный

Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.

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Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.

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