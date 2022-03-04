16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области декана вуза задержали за взятку Закончено расследование гибели тольяттинской туристки при восхождении на Эльбрус В Самарской области за взятку задержан декан крупнейшего вуза В Оренбуржье будут судить самарчанку, похищавшую денежные переводы Экс-руководителя "Самарамелиоводхоза" обвиняют в мошенничестве

Преступления Происшествия

Закончено расследование гибели тольяттинской туристки при восхождении на Эльбрус

ТОЛЬЯТТИ. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Следователи СК РФ КБР закончили расследование уголовного дела о гибели альпинистов на горе Эльбрус 23 сентября 2021 года. Среди погибших была жительница Тольятти Анастасия Жигулина. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в ведомстве.

Обвинение по ч.3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") предъявили организатору восхождения и четырем гидам.

Напомним, по версии следствия, один из обвиняемых организовал восхождение с 16 по 25 сентября 2021 г. на западную вершину горы Эльбрус. Он же подобрал четырех инструкторов-проводников, некоторые из которых не соответствовали квалификационным требованиям. В восхождении участвовали 16 туристов, они заплатили от 31 до 39 тыс. рублей.

Маршрут восхождения на западную вершину Эльбруса с юга имеет категорию трудности "1 Б". Для этого необходимо по одному инструктору-проводнику не более чем троих человек, то есть для 16 человек должны были привлечь не менее шести инструкторов. Также организатор не принял во внимание плохую погоду и климатические особенности — наиболее благоприятным временем прохождения этого маршрута считается период с июня по август. Помимо этого, организаторы не оценили уровень подготовки группы, амуницию и состояние здоровья.

На высоте более 5000 м участница группы сообщила, что по состоянию здоровья не может продолжать подъем. Один из проводников отправился с ней к начальной точке восхождения. Во время спуска женщина скончалась от переохлаждения. Оставшиеся гиды, несмотря на ухудшение погоды, продолжили подъем, хотя из соображений безопасности следовало немедленно начать спуск всех участников. В итоге еще нескольким неподготовленным туристам стало плохо. Инструкторы не смогли собственными силами спустить всю группу и своевременно организовать эвакуацию. В результате пятеро туристов погибли, а девять получили травмы.

Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Гид потребителя

Последние комментарии

۩ Виталi2 ۩成功 ✭ ✮ ✯ 31 января 2022 20:41 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

а вы у него делали откликнитесь напишите мне

Juja Pank 24 ноября 2021 14:35 Желающая заработать на инвестициях тольяттинка лишилась 850 тыс. рублей

А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

Слуга Народа 15 августа 2021 04:51 Екатерина Сокирская вновь стала героиней передачи Андрея Малахова

Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.

Евгений Куйбышевский 08 августа 2021 18:32 В Самаре сотрудников регионального ГУ МЧС заподозрили во взяточничестве

Скрепдержава в полный рост

борис витин 30 июля 2021 12:01 Полицейского из Самары подозревают в убийстве 15-летней девушки

За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3