Самарский банкир спонсировал ФБК Навального

Самарский банкир Вячеслав Кузин спонсировал Фонд борьбы с коррупцией, признанный экстремистской организацией и запрещен на территории России, созданный Алексеем Навальным (внесен в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму). Об этом пишет депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"С интересом наблюдаю, как соратники Навального пытаются выставить в качестве "несчастных жертв режима" людей, признанных судом потерпевшими. Они переводили деньги в ФБК, которые Навальный затем присваивал. Один из них — некто Вячеслав Кузин. Вот, что сообщается о нем в навальнистском ТГ-канале: "63-летний мужчина перевел нам 957 тыс. рублей. Недавно его посадили в СИЗО, а теперь перевели под домашний арест. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Поэтому Кузин дал показания против Навального", — пишет парламентарий.

Кузин являлся основным бенефициаром (51,02%) печально известного КБ "Волжский социальный банк" (ВСБ). "Это тот самый банк, из которого было украдено более 1 млрд руб, принадлежащих кредиторам и вкладчикам, после чего владельцы ВСБ его обанкротили. Ущерб пришлось возмещать силами ГК "АСВ", а значит — за счет бюджета", — отмечает Хинштейн.

"Примечательно, что деньги Кузин переводил Навальному уже после отзыва у банка лицензии. То есть — из украденных у вкладчиков средств. Кстати, из признаний Кузина следует, что он, как минимум дважды, лично встречался с Навальным в Москве и тот прекрасно знал, с кем имеет дело. Однако деньги для него не пахли, пусть даже — и украденные у вкладчиков ВСБ", — говорится в ТГ-канале парламентария.