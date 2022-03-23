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Самарский банкир спонсировал ФБК Навального

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский банкир Вячеслав Кузин спонсировал Фонд борьбы с коррупцией, признанный экстремистской организацией и запрещен на территории России, созданный Алексеем Навальным (внесен в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму). Об этом пишет депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"С интересом наблюдаю, как соратники Навального пытаются выставить в качестве "несчастных жертв режима" людей, признанных судом потерпевшими. Они переводили деньги в ФБК, которые Навальный затем присваивал. Один из них — некто Вячеслав Кузин. Вот, что сообщается о нем в навальнистском ТГ-канале: "63-летний мужчина перевел нам 957 тыс. рублей. Недавно его посадили в СИЗО, а теперь перевели под домашний арест. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Поэтому Кузин дал показания против Навального", — пишет парламентарий. 

Кузин являлся основным бенефициаром (51,02%) печально известного КБ "Волжский социальный банк" (ВСБ). "Это тот самый банк, из которого было украдено более 1 млрд руб, принадлежащих кредиторам и вкладчикам, после чего владельцы ВСБ его обанкротили. Ущерб пришлось возмещать силами ГК "АСВ", а значит — за счет бюджета", — отмечает Хинштейн.

"Примечательно, что деньги Кузин переводил Навальному уже после отзыва у банка лицензии. То есть — из украденных у вкладчиков средств. Кстати, из признаний Кузина следует, что он, как минимум дважды, лично встречался с Навальным в Москве и тот прекрасно знал, с кем имеет дело. Однако деньги для него не пахли, пусть даже — и украденные у вкладчиков ВСБ", — говорится в ТГ-канале парламентария.

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Последние комментарии

Али Оно 20 марта 2022 13:23 Экс-полицейского из Самары обвиняют в фальсификации доказательств

Что то даже и не удивляюсь.

۩ Виталi2 ۩成功 ✭ ✮ ✯ 31 января 2022 20:41 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

а вы у него делали откликнитесь напишите мне

Juja Pank 24 ноября 2021 14:35 Желающая заработать на инвестициях тольяттинка лишилась 850 тыс. рублей

А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

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Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.

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