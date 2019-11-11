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Банки Финансы

600 терминалов Волжского социального банка выставили на торги

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Конкурсный управляющий банкротящегося ООО "Коммерческий Волжский социальный банк" (ВСБ) — агентство по страхованию вкладов (АСВ)— выставил на продажу 601 платежный терминал за 52,86 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте АСВ.

Торги планируется провести 23 декабря текущего года. Если на них не поступит ни одной заявки, то повторные торги планируется провести 18 февраля 2020 года. На них лот будет выставлен с дисконтом в 10%.

В случае же, если платежные терминалы не удастся продать и во второй раз, их планируется выставить на торги путем публичного предложения с постепенным понижением цены с 25 февраля по 27 июня 2020 года. При этом максимальное снижение цены может достичь 99%.

Напомним, ВСБ был лишен лицензии на осуществление банковских операций в начале декабря 2013 г., а 27 января 2014 г. банк по решению арбитражного суда был признан банкротом. По данным АСВ, по состоянию на 1 октября 2019 г. размер установленной задолженности перед кредиторами банка составляет 4,37 млрд рублей.

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