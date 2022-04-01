В Сызрани предстанет перед судом наркосадовод

В Сызрани в суд направили уголовное дело 28-летнего местного жителя, у которого нашли наркотики. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее в квартире обвиняемого изъяли оборудование для выращивания конопли и сверток с 0,44 г наркотика. Обвиняемый рассказал, в июне 2021 г. заказал через Интернет семена конопли и к сентябрю вырастил три куста, а затем изготовил из него наркотик.