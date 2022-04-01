В Сызрани направили в суд уголовное дело о хранении самодельного пистолета

Отдел дознания Сызранского ЛО МВД России на транспорте завершил расследование уголовного дела 39-летнего жителя Ульяновской области, обвиняемого в незаконном обороте оружия. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе отдела.

Мужчину задержали в феврале. У него в сарае нашли самодельный дульнозарядный пистолет, изготовленным по типу шомпольного гладкоствольного оружия.

Было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения Обвиняемому грозит до пять лет лишения свободы.