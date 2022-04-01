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Преступления Происшествия

В Сызрани направили в суд уголовное дело о хранении самодельного пистолета

СЫЗРАНЬ. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Отдел дознания Сызранского ЛО МВД России на транспорте завершил расследование уголовного дела 39-летнего жителя Ульяновской области, обвиняемого в незаконном обороте оружия. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе отдела.

Фото: Сызранское ЛО МВД РФ на транспорте

Мужчину задержали в феврале. У него в сарае нашли самодельный дульнозарядный пистолет, изготовленным по типу шомпольного гладкоствольного оружия.

Было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения Обвиняемому грозит до пять лет лишения свободы.

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Что то даже и не удивляюсь.

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а вы у него делали откликнитесь напишите мне

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А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

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