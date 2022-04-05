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Преступления Происшествия

У жителя Самарской области нашли наркотики после жалобы односельчанина

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Кинель-Черкасском районе Самарской области задержали местного жителя, хранившего дома наркотик. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

К правоохранителям обратилась жена 50-летнего мужчины. Она написала заявление на 32-летнего сельчанина, который якобы ударил ее мужа кулаком в лицо.

Полицейские пришли домой к судимому за разбой и кражу обидчику и нашли у него свыше 640 г марихуаны. Мужчина утверждал, что в декабре 2021 г. собрал растение и высушил для себя. Из-за этого возбудили уголовное дело. Оно уже отправилось в суд.

При этом 50-летний сообщивший о побоях местный житель отказался от дачи показаний и не стал проходить судебно-медицинскую экспертизу. Во время следствия он якобы помирился с обидчиком.

Гид потребителя

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Что то даже и не удивляюсь.

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а вы у него делали откликнитесь напишите мне

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А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

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