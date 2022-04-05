У жителя Самарской области нашли наркотики после жалобы односельчанина

В Кинель-Черкасском районе Самарской области задержали местного жителя, хранившего дома наркотик. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

К правоохранителям обратилась жена 50-летнего мужчины. Она написала заявление на 32-летнего сельчанина, который якобы ударил ее мужа кулаком в лицо.

Полицейские пришли домой к судимому за разбой и кражу обидчику и нашли у него свыше 640 г марихуаны. Мужчина утверждал, что в декабре 2021 г. собрал растение и высушил для себя. Из-за этого возбудили уголовное дело. Оно уже отправилось в суд.

При этом 50-летний сообщивший о побоях местный житель отказался от дачи показаний и не стал проходить судебно-медицинскую экспертизу. Во время следствия он якобы помирился с обидчиком.