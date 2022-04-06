У несовершеннолетнего жителя Чапаевска изъяли 2 кг "синтетики"

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Ставропольский районный суд Самарской области отправил под стражу несовершеннолетнего жителя Чапаевска. Его подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.