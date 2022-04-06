Экс-директора Племенного завода "Дружба" заподозрили в крупной растрате

В Самарской области бывший директор ООО "Племенной завод "Дружба" стал фигурантом уголовного дела о крупной растрате. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, с 2013 по 2016 г. мужчина заключал фиктивные договоры аренды имущества предприятия. По условиям контрактов завод принимал от физлиц в аренду транспорт и ежемесячно платил процент от стоимости. При этом фактически имущество находилось на балансе предприятия.

В результате заводу был причинен ущерб на сумму более 8 млн рублей.

Фигурант задержан, расследование продолжается.