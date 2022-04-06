Экс-директора Племенного завода "Дружба" заподозрили в крупной растрате

В Самарской области бывший директор ООО "Племенной завод "Дружба" стал фигурантом уголовного дела о крупной растрате. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, с 2013 по 2016 г. мужчина заключал фиктивные договоры аренды имущества предприятия. По условиям контрактов завод принимал от физлиц в аренду транспорт и ежемесячно платил процент от стоимости. При этом фактически имущество находилось на балансе предприятия.
В результате заводу был причинен ущерб на сумму более 8 млн рублей.
Фигурант задержан, расследование продолжается.
Последние комментарии
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост