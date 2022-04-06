В тольяттинском баре нашли наркотики

Полицейские во время рейда нашли наркотики в тольяттинском баре. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранители проверили танцпол, зал и служебные помещения в заведении на ул. Юбилейной. В одном из помещений обнаружили пакетики с 1,116 г мефедрона и 0,028 г кокаина. В связи с этим возбудили уголовное дело. Однако полицейские не смогли сразу выяснить, кому принадлежал наркотик.

Кроме того, во время рейда правоохранители отправили 13 человек на освидетельствование. У пятерых из них подтвердилось наркотическое опьянение, еще четверо отказались сдавать анализ.