В тольяттинском баре нашли наркотики

Полицейские во время рейда нашли наркотики в тольяттинском баре. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Правоохранители проверили танцпол, зал и служебные помещения в заведении на ул. Юбилейной. В одном из помещений обнаружили пакетики с 1,116 г мефедрона и 0,028 г кокаина. В связи с этим возбудили уголовное дело. Однако полицейские не смогли сразу выяснить, кому принадлежал наркотик.
Кроме того, во время рейда правоохранители отправили 13 человек на освидетельствование. У пятерых из них подтвердилось наркотическое опьянение, еще четверо отказались сдавать анализ.
Последние комментарии
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост