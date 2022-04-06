Арестованы имущество и счета бывших топ-менеджеров "Росската" на 7,5 млрд рублей

Арбитражный суд Самарской области наложил арест на имущество и счета экс-владельца АО "Росскат" Николая Тарана, бывшего гендиректора общества Марка Зоткина и компании Тарана - ООО "Росскат-Капитал" - в пределах 7,5 млрд рублей. Соответствующее заявление подал банк "Траст".
В марте финансовая организация обратилась с иском о привлечении указанных лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам банкротящегося АО "Росскат". В рамках обеспечения своих требований кредитор настоял на аресте имущества бывших топ-менеджеров.
Напомним, банк "Траст" с 2019 г. стал основным владельцем "Росската". Собственник заявлял, что через процедуру банкротства планируется оздоровление предприятия, общий долг которого составлял 7 млрд рублей.
"Банк провел аудит актива с привлечением внешних экспертов, который вскрыл серьезные нарушения и грубые ошибки предыдущего руководства завода: рост задолженности предприятия без достаточной залоговой базы с 2014 года, нецелевое расходование кредитных средств Сбербанка, созданную систему списания недостач, корректировки бухгалтерской отчетности, схемы ухода от налогов", - сообщали в "Трасте".
В прошлом году крупнейший кредитор "Росската" - Сбербанк России (долг 3,3 млрд руб.), у которого в залоге находился имущественный комплекс предприятия, - передал права требований ООО "Инкатех" (проект холдинга "Акрон" Павла Морозова). Последнее стало оператором производственного комплекса в Нефтегорске.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.