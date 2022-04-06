Арестованы имущество и счета бывших топ-менеджеров "Росската" на 7,5 млрд рублей

Арбитражный суд Самарской области наложил арест на имущество и счета экс-владельца АО "Росскат" Николая Тарана, бывшего гендиректора общества Марка Зоткина и компании Тарана - ООО "Росскат-Капитал" - в пределах 7,5 млрд рублей. Соответствующее заявление подал банк "Траст".

В марте финансовая организация обратилась с иском о привлечении указанных лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам банкротящегося АО "Росскат". В рамках обеспечения своих требований кредитор настоял на аресте имущества бывших топ-менеджеров.

Напомним, банк "Траст" с 2019 г. стал основным владельцем "Росската". Собственник заявлял, что через процедуру банкротства планируется оздоровление предприятия, общий долг которого составлял 7 млрд рублей.

"Банк провел аудит актива с привлечением внешних экспертов, который вскрыл серьезные нарушения и грубые ошибки предыдущего руководства завода: рост задолженности предприятия без достаточной залоговой базы с 2014 года, нецелевое расходование кредитных средств Сбербанка, созданную систему списания недостач, корректировки бухгалтерской отчетности, схемы ухода от налогов", - сообщали в "Трасте".

В прошлом году крупнейший кредитор "Росската" - Сбербанк России (долг 3,3 млрд руб.), у которого в залоге находился имущественный комплекс предприятия, - передал права требований ООО "Инкатех" (проект холдинга "Акрон" Павла Морозова). Последнее стало оператором производственного комплекса в Нефтегорске.