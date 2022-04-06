16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Группа "Ресурс" арендовала комплекс "Тимашевской птицефабрики" на 10 лет В Самарской области продолжается подготовка к строительству станции метро "Театральная" ФАС отменила торги по нанесению разметки на самарские дороги за 2 млрд рублей На финансирование сельского хозяйства Самарской области в 2022 г. предусмотрено около 5 млрд рублей Участок под застройку на ул. Вольской в Самаре получит "Донстрой"

Экономика и бизнес

Арестованы имущество и счета бывших топ-менеджеров "Росската" на 7,5 млрд рублей

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 1006
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Арбитражный суд Самарской области наложил арест на имущество и счета экс-владельца АО "Росскат" Николая Тарана, бывшего гендиректора общества Марка Зоткина и компании Тарана - ООО "Росскат-Капитал" - в пределах 7,5 млрд рублей. Соответствующее заявление подал банк "Траст".

Фото: Архив «ВН»

В марте финансовая организация обратилась с иском о привлечении указанных лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам банкротящегося АО "Росскат". В рамках обеспечения своих требований кредитор настоял на аресте имущества бывших топ-менеджеров.

Напомним, банк "Траст" с 2019 г. стал основным владельцем "Росската". Собственник заявлял, что через процедуру банкротства планируется оздоровление предприятия, общий долг которого составлял 7 млрд рублей.

"Банк провел аудит актива с привлечением внешних экспертов, который вскрыл серьезные нарушения и грубые ошибки предыдущего руководства завода: рост задолженности предприятия без достаточной залоговой базы с 2014 года, нецелевое расходование кредитных средств Сбербанка, созданную систему списания недостач, корректировки бухгалтерской отчетности, схемы ухода от налогов", - сообщали в "Трасте".

В прошлом году крупнейший кредитор "Росската" - Сбербанк России (долг 3,3 млрд руб.), у которого в залоге находился имущественный комплекс предприятия, - передал права требований ООО "Инкатех" (проект холдинга "Акрон" Павла Морозова). Последнее стало оператором производственного комплекса в Нефтегорске.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №21

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Alexander Sakharov 24 марта 2022 16:23 ПСБ: Курс доллара может опуститься к 95 рублям

Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

Сергей Толстов 26 января 2022 16:56 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

Ольга Оля 08 декабря 2021 03:30 В Самаре начали вырубать дубовую рощу напротив "МТЛ Арены"

Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Из Самары до Домбая: финишировал экологический автопробег, посвященный 30-летию группы компаний СИНКО

Из Самары до Домбая: финишировал экологический автопробег, посвященный 30-летию группы компаний СИНКО

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1