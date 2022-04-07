В Самарскую область пытались ввезти наркотики под видом удобрений

Сотрудники Самарской таможни обнаружили наркотики в партии удобрений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Таблетки и капсулы, содержащие морфин и кодеин, эфедрин и ядовитые вещества стрихнин и бруцин, везли в Россию из Казахстана под видом удобрений для помидоров.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 и ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда наркотиков и сильнодействующих веществ").